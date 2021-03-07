Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Львов
Заря - Львов: обзор матча 07 марта 2021
Заря
07.03.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Львов
9'
А. Гладкий
13'
А. Саядманеш
16'
А. Гладкий
39'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Львов
90'
+1
Желтая карточка
А. Романчук
83'
Замена
Р. Сабино
️️️️
И. Брикнер
83'
Замена
Y. Zakharkiv
️️️️
Н. Ныч
83'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
A.
Замена
️️️️
А. Цыганик
81'
Желтая карточка
В. Кочергин
78'
Замена
А. Руфати
️️️️
В. Вернидуб
63'
Замена
Л. Квек
️️️️
Д. Фаворов
63'
61'
Замена
D. Semeniv
️️️️
Чина
Желтая карточка
В. Вернидуб
60'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Гладкий
46'
Замена
А. Громов
️️️️
А. Саядманеш
46'
ГОЛ! 4:0!
А. Саядманеш
Пас отдал
Д. Хомченовский
39'
35'
Желтая карточка
M. Mihoubi
ГОЛ! 3:0!
А. Гладкий
16'
ГОЛ! 2:0!
А. Саядманеш
Пас отдал
А. Гладкий
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Гладкий
Пас отдал
Д. Фаворов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
22
Никола Васили
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Львов
12
Орест Костик
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
25
Иван Брикнер
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Чина
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
8
Фран Сирьяк
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
2
Ivan Lobai
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
3-3-1-3
22
Васили
4
Ханна
45
Фаворов
15
Вернидуб
80
Юрченко
10
Кочергин
21
Иванисеня
10
Хомченовский
20
Гладкий
17
Саядманеш
14
Цыганик
2-2-2-4
12
Костик
3
Романчук
45
Якимец
25
Брикнер
6
Довгий
11
Грисьо
89
Чина
10
15
Ныч
99
30
45
Фаворов
40
Квек
40
Квек
45
Фаворов
15
Вернидуб
5
Руфати
5
Руфати
15
Вернидуб
17
Саядманеш
28
Громов
28
Громов
17
Саядманеш
20
Гладкий
7
Захеди
7
Захеди
20
Гладкий
89
Чина
8
8
89
Чина
15
Ныч
0
0
15
Ныч
25
Брикнер
5
Сабино
5
Сабино
25
Брикнер
10
9
Казлаускас
9
Казлаускас
10
Остались в запасе
Заря
Львов
1
Дмитрий Мацапура
ВР
22
Владислав Кабаев
АП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
31
Александр Ильющенков
ВР
2
Ivan Lobai
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
24
Андрей Бусько
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
22
Владислав Кабаев
АП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
2
Ivan Lobai
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
24
Андрей Бусько
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Заря - Львов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Заря
Львов
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+