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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Мольде
Бранн - Мольде: обзор матча 04 октября 2020
Бранн
04.10.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
1 : 2
Завершен
Мольде
14'
Д. Бамба
13'
Э. Хестад
85'
Р. Кристиансен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Мольде
90'
+4
Замена
Ш. Синюан
️️️️
Э. Хестад
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Кристиансен
85'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Эйкрем
82'
Желтая карточка
М. Болли
63'
Замена
М. Болли
️️️️
О. Брюнхильдсен
Замена
️️️️
J. Tveita
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бамба
14'
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Хестад
Пас отдал
О. Омойджуанфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
26
Джилли Соренсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
15
Bismar Acosta
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
3-2-3-3
24
Кольскоген
24
Кристиансен
5
Фьолусон
24
Странд
4
Грегор
10
Бармен
7
Хауген
21
Тэйлор
1
99
Бамба
15
4-1-1-3-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Эллингсен
2
Грегерсен
28
Хауген
14
Эушнес
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
5
Хестад
18
Синюан
18
Синюан
5
Хестад
23
Эйкрем
15
Кнутсон
15
Кнутсон
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
14
Болли
14
Болли
17
Брюнхильдсен
Остались в запасе
Бранн
Мольде
15
Bismar Acosta
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
16
Али Ахамада
ВР
26
Джилли Соренсен
ЦП
Главный тренер
Фрейр Александерссон
25
Йон Китолано
ЛЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
15
Bismar Acosta
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
16
Али Ахамада
ВР
26
Джилли Соренсен
ЦП
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Бранн - Мольде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
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