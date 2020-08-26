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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Акрон - Чертаново
Акрон - Чертаново: обзор матча 26 августа 2020
Акрон
26.08.2020, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Чертаново
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Статистика матча Акрон - Чертаново
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Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Стадион:
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Акрон
Чертаново
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
Вчера, 13:08
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
Вчера, 09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
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Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
Вчера, 13:08
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
Вчера, 09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Енисей-2» – «Чертаново»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
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