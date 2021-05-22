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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 22 мая 2021
Хоффенхайм
22.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Герта
49'
С. Адамян
90+1'
А. Крамарич
43'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Герта
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Бебу
90'
+1
Замена
М. Йон
️️️️
Р. Сессеньон
69'
64'
Замена
М. Дардаи
️️️️
Н. Штарк
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Р. Сков
64'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Самассеку
64'
59'
Замена
Д. Редан
️️️️
М. Леки
ГОЛ! 1:1!
С. Адамян
Пас отдал
Р. Сессеньон
49'
46'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Д. Нганкам
46'
Замена
С. Аскасибар
️️️️
Э. Левен
43'
ГОЛ! 0:1!
В. Дарида
Пас отдал
М. Платтенхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Герта
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Дишон Редан
ЦФ
4-2-2-2
20
Пентке
30
Сессеньон
4
Пош
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
18
Самассеку
9
Бебу
24
Сков
22
Адамян
27
Крамарич
4-3-2-1
1
Шволов
22
Пекарик
4
Штарк
28
Боята
21
Платтенхардт
28
Хедира
23
Левен
16
Дарида
7
Леки
28
Радоньич
24
Нганкам
30
Сессеньон
24
Йон
24
Йон
30
Сессеньон
18
Самассеку
13
Руди
13
Руди
18
Самассеку
24
Сков
10
Рюттер
10
Рюттер
24
Сков
24
Нганкам
14
Лукебакио
14
Лукебакио
24
Нганкам
4
Штарк
31
Дардаи
31
Дардаи
4
Штарк
23
Левен
25
Аскасибар
25
Аскасибар
23
Левен
7
Леки
10
Редан
10
Редан
7
Леки
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
37
Лука Филипп
ВР
6
Мелайро Богард
ОП
4
Касим Нуху
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
6
Мелайро Богард
ОП
4
Касим Нуху
ЦЗ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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