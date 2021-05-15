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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Кельн
Герта - Кельн: обзор матча 15 мая 2021
Герта
15.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Кельн
87'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Б. Шмитц
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
Н. Радоньич
79'
71'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
С. Андерссон
71'
Замена
С. Озкан
️️️️
Э. Реджбечай
Замена
J. Michelbrink
️️️️
Я. Дилросун
67'
Замена
Н. Штарк
️️️️
М. Дардаи
67'
60'
Замена
М. Вольф
️️️️
Д. Дрекслер
60'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Ф. Кайнц
58'
Желтая карточка
И. Якобс
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
Д. Торунарига
46'
Желтая карточка
Д. Торунарига
35'
23'
Желтая карточка
Э. Скири
Желтая карточка
Д. Боята
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Мартен Винклер
ПВ
40
Jonas Michelbrink
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
7
Макс Майер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
3-2-1-3-1
1
Шволов
28
Боята
31
Дардаи
33
Торунарига
15
Альдрете
24
Клюнтер
25
Аскасибар
28
Радоньич
24
Дилросун
7
Леки
24
Нганкам
3-1-1-3-2
1
Хорн
22
Шмитц
33
Борнау
5
Чикош
6
Скири
37
Реджбечай
4
Якобс
24
Дрекслер
11
Кайнц
20
Андерссон
8
Дуда
24
Дилросун
40
40
24
Дилросун
33
Торунарига
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
33
Торунарига
31
Дардаи
4
Штарк
4
Штарк
31
Дардаи
28
Радоньич
42
Зеефуик
42
Зеефуик
28
Радоньич
24
Дрекслер
27
Вольф
27
Вольф
24
Дрекслер
11
Кайнц
38
Хорн
38
Хорн
11
Кайнц
22
Шмитц
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
37
Реджбечай
6
Озкан
6
Озкан
37
Реджбечай
20
Андерссон
29
Тильманн
29
Тильманн
20
Андерссон
Остались в запасе
Герта
Кельн
10
Мартен Винклер
ПВ
1
Нильс Кербер
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
10
Мартен Винклер
ПВ
1
Нильс Кербер
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Дишон Редан
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Герта - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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