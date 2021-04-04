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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Герта
Унион - Герта: обзор матча 04 апреля 2021
Унион
04.04.2021, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Герта
10'
Р. Андрих
35'
Д. Лукебакио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Герта
90'
+2
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
П. Муса
83'
79'
Замена
С. Хедира
️️️️
М. Гендузи
77'
Желтая карточка
С. Аскасибар
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Г. Премель
73'
61'
Замена
С. Аскасибар
️️️️
Д. Лукебакио
53'
Желтая карточка
Д. Торунарига
45'
Желтая карточка
Л. Тусар
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Лукебакио
Желтая карточка
Г. Премель
28'
28'
Желтая карточка
М. Гендузи
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. Андрих
Пас отдал
П. Муса
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-2-3-2
16
Люте
5
Фридрих
31
Кнохе
4
Шлоттербек
28
Триммель
26
Рюэрсон
21
Премель
8
Андрих
4
Гентнер
10
Крузе
9
Муса
3-3-1-1-2
1
Шволов
24
Клюнтер
4
Штарк
33
Торунарига
42
Зеефуик
29
Тусар
7
Миттельштадт
6
Гендузи
14
Лукебакио
10
Кунья
9
Кордоба
21
Премель
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
21
Премель
9
Муса
20
Похьянпало
20
Похьянпало
9
Муса
14
Лукебакио
25
Аскасибар
25
Аскасибар
14
Лукебакио
6
Гендузи
28
Хедира
28
Хедира
6
Гендузи
9
Кордоба
9
Пентек
9
Пентек
9
Кордоба
Остались в запасе
Унион
Герта
1
Лорис Кариус
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Нильс Кербер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Унион - Герта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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