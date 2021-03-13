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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 13 марта 2021
Вольфсбург
13.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
5 : 0
Завершен
Шальке-04
32'
Ш. Мустафи (АГ)
51'
В. Вегхорст
58'
Б. Баку
64'
Й. Брекало
79'
М. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
85'
Замена
️️️️
А. Арит
Замена
Б. Бялек
️️️️
В. Вегхорст
84'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Й. Брекало
80'
ГОЛ! 5:0!
М. Филипп
Пас отдал
Д. Руссийон
79'
72'
Замена
Б. Очипка
️️️️
К. Чалханоглу
Замена
Д. Руссийон
️️️️
М. Арнольд
72'
Замена
М. Филипп
️️️️
А. Мехмеди
72'
Замена
В. Са
️️️️
Б. Баку
72'
ГОЛ! 4:0!
Й. Брекало
Пас отдал
В. Вегхорст
64'
63'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
А. Шепф
ГОЛ! 3:0!
Б. Баку
Пас отдал
В. Вегхорст
58'
55'
Желтая карточка
Вилльям
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Б. Баку
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ш. Мустафи
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Понграчич
25
Брукс
43
Мбабу
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
7
Брекало
9
Вегхорст
14
Мехмеди
3-2-2-1-1
1
Реннов
12
Тиав
8
Беккер
13
Мустафи
12
Вилльям
23
Колашинац
18
Шепф
8
Сердар
77
Арит
14
Раман
27
Арнольд
21
Руссийон
21
Руссийон
27
Арнольд
17
Баку
27
Са
27
Са
17
Баку
7
Брекало
10
Гинчек
10
Гинчек
7
Брекало
14
Мехмеди
26
Филипп
26
Филипп
14
Мехмеди
9
Вегхорст
21
Бялек
21
Бялек
9
Вегхорст
23
Чалханоглу
5
Очипка
5
Очипка
23
Чалханоглу
18
Шепф
21
Стамбули
21
Стамбули
18
Шепф
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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