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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Аугсбург
Герта - Аугсбург: обзор матча 06 марта 2021
Герта
06.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
62'
К. Пентек
87'
Д. Лукебакио (П)
2'
Л. Бенеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Аугсбург
Замена
О. Альдрете
️️️️
Л. Тусар
90'
+1
90'
+1
Замена
Р. Варгас
️️️️
Р. Хедира
89'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
А. Хан
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Лукебакио
87'
Замена
Э. Левен
️️️️
В. Дарида
86'
83'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Нидерлехнер
80'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
74'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Л. Бенеш
Желтая карточка
Д. Лукебакио
72'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Д. Зеефуик
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Пентек
Пас отдал
В. Дарида
62'
49'
Желтая карточка
М. Педерсен
Замена
М. Гендузи
️️️️
С. Аскасибар
46'
Замена
Л. Нец
️️️️
М. Миттельштадт
46'
Желтая карточка
Н. Штарк
45'
+2
26'
Желтая карточка
А. Хан
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бенеш
Пас отдал
А. Хан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Герта
1
Александер Шволов
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Мэтью Леки
ПВ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-3-2-2
22
Ярстейн
24
Клюнтер
4
Штарк
31
Дардаи
7
Миттельштадт
29
Тусар
42
Зеефуик
16
Дарида
25
Аскасибар
9
Пентек
9
Кордоба
4-2-1-2-1
12
Гикевич
32
Фрамбергер
2
Удуохай
6
Гаувелеув
22
Педерсен
8
Хедира
5
Штробль
8
Бенеш
20
Калиджиури
28
Хан
7
Нидерлехнер
7
Миттельштадт
25
Нец
25
Нец
7
Миттельштадт
42
Зеефуик
14
Лукебакио
14
Лукебакио
42
Зеефуик
29
Тусар
15
Альдрете
15
Альдрете
29
Тусар
16
Дарида
23
Левен
23
Левен
16
Дарида
25
Аскасибар
6
Гендузи
6
Гендузи
25
Аскасибар
8
Хедира
11
Варгас
11
Варгас
8
Хедира
8
Бенеш
5
Рихтер
5
Рихтер
8
Бенеш
28
Хан
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
28
Хан
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Герта
Аугсбург
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
20
Роберт Гумни
ПЗ
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Остались в запасе
20
Роберт Гумни
ПЗ
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Герта - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
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