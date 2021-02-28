Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Аугсбург
Майнц - Аугсбург: обзор матча 28 февраля 2021
Майнц
28.02.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
25'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Аугсбург
90'
+3
Замена
М. Рихтер
️️️️
Д. Калиджиури
84'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Д. Да Коста
84'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Д. Латца
81'
76'
Желтая карточка
Т. Штробль
68'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Л. Бенеш
68'
Замена
Р. Гумни
️️️️
Р. Фрамбергер
Замена
Р. Глатцель
️️️️
А. Салаи
64'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Ш. Белл
64'
45'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
Желтая карточка
Д. Латца
44'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Хан
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
13
Ниахате
16
Белл
6
Сент-Джуст
2
Мвене
21
Да Коста
18
Баррейро
46
Латца
7
Штегер
11
Салаи
9
Онисиво
4-2-1-2-1
12
Гикевич
32
Фрамбергер
2
Удуохай
6
Гаувелеув
22
Педерсен
8
Хедира
5
Штробль
8
Бенеш
20
Калиджиури
28
Хан
7
Нидерлехнер
16
Белл
14
Бутьюс
14
Бутьюс
16
Белл
21
Да Коста
21
Озтюнали
21
Озтюнали
21
Да Коста
46
Латца
9
Буркардт
9
Буркардт
46
Латца
11
Салаи
19
Глатцель
19
Глатцель
11
Салаи
32
Фрамбергер
20
Гумни
20
Гумни
32
Фрамбергер
20
Калиджиури
5
Рихтер
5
Рихтер
20
Калиджиури
8
Бенеш
39
Оксфорд
39
Оксфорд
8
Бенеш
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
11
Рубен Варгас
ЛВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
Остались в запасе
11
Рубен Варгас
ЛВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Майнц - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+