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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 05 февраля 2021
Герта
05.02.2021, пятница, 22:00
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
21'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Бавария
Желтая карточка
С. Хедира
90'
+2
86'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Коман
Замена
М. Леки
️️️️
Д. Лукебакио
81'
Замена
С. Хедира
️️️️
С. Аскасибар
81'
73'
Замена
К. Толиссо
️️️️
С. Гнабри
73'
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Сане
Замена
Н. Радоньич
️️️️
К. Пентек
63'
Замена
М. Гендузи
️️️️
В. Дарида
55'
Замена
О. Альдрете
️️️️
Д. Торунарига
46'
Желтая карточка
В. Дарида
41'
31'
Желтая карточка
Б. Павар
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
Т. Мюллер
12'
Пенальти не реализован!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Герта
1
Александер Шволов
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
Бавария
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
33
Торунарига
4
Штарк
22
Пекарик
29
Тусар
25
Аскасибар
16
Дарида
14
Лукебакио
10
Кунья
9
Пентек
4-1-3-2
1
Нойер
28
Павар
25
Зюле
5
Алаба
21
Эрнандес
6
Киммих
7
Гнабри
10
Сане
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
14
Лукебакио
7
Леки
7
Леки
14
Лукебакио
33
Торунарига
15
Альдрете
15
Альдрете
33
Торунарига
16
Дарида
6
Гендузи
6
Гендузи
16
Дарида
25
Аскасибар
28
Хедира
28
Хедира
25
Аскасибар
9
Пентек
28
Радоньич
28
Радоньич
9
Пентек
7
Гнабри
8
Толиссо
8
Толиссо
7
Гнабри
10
Сане
11
Коста
11
Коста
10
Сане
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
Остались в запасе
Герта
Бавария
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Александер Шволов
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
10
Джамал Мусиала
АП
21
Марк Рока
ОП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Александер Шволов
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
Остались в запасе
10
Джамал Мусиала
АП
21
Марк Рока
ОП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Герта - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
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