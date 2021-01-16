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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Герта
Кельн - Герта: обзор матча 16 января 2021
Кельн
16.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Герта
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
Д. Дрекслер
90'
+2
86'
Замена
Д. Редан
️️️️
Д. Кордоба
86'
Замена
Л. Нец
️️️️
М. Миттельштадт
Замена
А. Модест
️️️️
К. Эхизибуе
79'
Замена
И. Якобс
️️️️
Я. Хорн
79'
78'
Желтая карточка
Д. Кордоба
Желтая карточка
Р. Чикош
77'
Замена
С. Озкан
️️️️
Й. Хектор
69'
Желтая карточка
С. Кестич
63'
60'
Замена
М. Кунья
️️️️
Д. Лукебакио
54'
Желтая карточка
В. Дарида
45'
+1
Желтая карточка
О. Альдрете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Дишон Редан
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-3-2
1
Хорн
33
Борнау
5
Чикош
6
Кестич
14
Хектор
6
Скири
27
Вольф
24
Дрекслер
8
Дуда
4-1-2-1-2
1
Шволов
22
Пекарик
15
Альдрете
4
Штарк
7
Миттельштадт
29
Тусар
6
Гендузи
16
Дарида
14
Лукебакио
9
Пентек
9
Кордоба
38
Хорн
4
Якобс
4
Якобс
38
Хорн
24
Дрекслер
37
Реджбечай
37
Реджбечай
24
Дрекслер
14
Хектор
6
Озкан
6
Озкан
14
Хектор
3
Эхизибуе
27
Модест
27
Модест
3
Эхизибуе
9
Кордоба
10
Редан
10
Редан
9
Кордоба
7
Миттельштадт
25
Нец
25
Нец
7
Миттельштадт
14
Лукебакио
10
Кунья
10
Кунья
14
Лукебакио
Остались в запасе
Кельн
Герта
29
Ян Тильманн
ПВ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
Главный тренер
Маркус Гисдоль
7
Мэтью Леки
ПВ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
29
Ян Тильманн
ПВ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Кельн - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
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