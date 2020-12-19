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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 19 декабря 2020
Байер
19.12.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
14'
П. Шик
43'
Р. Левандовски
90+3'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
82'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Л. Бэйли
74'
Желтая карточка
Л. Бэйли
72'
68'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Сане
68'
Замена
Й. Киммих
️️️️
К. Толиссо
43'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
32'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Коман
24'
Желтая карточка
С. Гнабри
ГОЛ! 1:0!
П. Шик
Пас отдал
Н. Амири
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
12
Тапсоба
15
Драгович
14
Баумгартлингер
10
Амири
19
Диаби
7
Вирц
17
Бэйли
14
Шик
3-2-1-2-2
1
Нойер
25
Зюле
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
21
Эрнандес
8
Толиссо
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
17
Бэйли
26
Демирбай
26
Демирбай
17
Бэйли
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
Сане
10
Мусиала
10
Мусиала
Сане
8
Толиссо
6
Киммих
6
Киммих
8
Толиссо
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
Остались в запасе
Байер
Бавария
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
18
Чем Тюркмен
ЦП
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
18
Чем Тюркмен
ЦП
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Байер - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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