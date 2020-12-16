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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Байер
Кельн - Байер: обзор матча 16 декабря 2020
Кельн
16.12.2020, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Байер
8'
М. Вайзер
10'
М. Диаби
54'
П. Шик
59'
Ф. Вирц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Байер
78'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Н. Амири
78'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
66'
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
А. Драгович
66'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ю. Баумгартлингер
66'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Л. Бэйли
Замена
Х. Мере
️️️️
Э. Реджбечай
65'
Замена
Й. Хектор
️️️️
Э. Скири
65'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Андерссон
65'
59'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Вирц
Пас отдал
Л. Бэйли
54'
Желтая карточка
А. Драгович
54'
ГОЛ! 0:3!
П. Шик
Пас отдал
М. Диаби
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Я. Тильманн
46'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Я. Хорн
42'
Желтая карточка
Я. Хорн
34'
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Диаби
Пас отдал
Н. Амири
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Вайзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хорн
38
Хорн
33
Борнау
6
Кестич
27
Вольф
6
Скири
37
Реджбечай
6
Озкан
4
Якобс
29
Тильманн
20
Андерссон
4-1-1-2-2
1
Градецки
8
Бендер
15
Драгович
4
Та
18
Венделл
14
Баумгартлингер
10
Амири
7
Вирц
19
Диаби
17
Бэйли
14
Шик
29
Тильманн
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
29
Тильманн
6
Скири
14
Хектор
14
Хектор
6
Скири
37
Реджбечай
22
Мере
22
Мере
37
Реджбечай
38
Хорн
18
Лимниос
18
Лимниос
38
Хорн
20
Андерссон
27
Модест
27
Модест
20
Андерссон
10
Амири
24
Синкгравен
24
Синкгравен
10
Амири
15
Драгович
12
Тапсоба
12
Тапсоба
15
Драгович
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
26
Демирбай
14
Баумгартлингер
17
Бэйли
38
Беллараби
38
Беллараби
17
Бэйли
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
Остались в запасе
Кельн
Байер
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
Главный тренер
Маркус Гисдоль
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
Остались в запасе
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Кельн - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
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