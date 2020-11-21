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Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 21 ноября 2020
Шальке-04
21.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
3'
В. Вегхорст
24'
К. Шлагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
89'
Замена
М. Филипп
️️️️
А. Мехмеди
89'
Замена
Б. Бялек
️️️️
В. Вегхорст
86'
Желтая карточка
К. Шлагер
80'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Й. Брекало
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Г. Пасьенса
77'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
С. Сердар
77'
73'
Замена
В. Са
️️️️
Р. Штеффен
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Б. Стамбули
46'
Замена
Б. Раман
️️️️
А. Арит
39'
24'
ГОЛ! 0:2!
К. Шлагер
Пас отдал
В. Вегхорст
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Реннов
5
Очипка
12
Тиав
22
Настасич
29
Лудевиг
8
Маскарель
21
Стамбули
8
Сердар
77
Арит
13
Ут
9
Пасьенса
4-2-2-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
21
Руссийон
27
Арнольд
21
Шлагер
11
Штеффен
7
Брекало
14
Мехмеди
9
Вегхорст
21
Стамбули
7
Скрыбски
7
Скрыбски
21
Стамбули
77
Арит
14
Раман
14
Раман
77
Арит
8
Сердар
6
Бенталеб
6
Бенталеб
8
Сердар
9
Пасьенса
23
Кутуджу
23
Кутуджу
9
Пасьенса
9
Вегхорст
21
Бялек
21
Бялек
9
Вегхорст
11
Штеффен
27
Са
27
Са
11
Штеффен
7
Брекало
30
Клаус
30
Клаус
7
Брекало
14
Мехмеди
26
Филипп
26
Филипп
14
Мехмеди
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Пауло Отавио
ЛЗ
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Пауло Отавио
ЛЗ
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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