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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Штутгарт
Герта - Штутгарт: обзор матча 17 октября 2020
Герта
17.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Штутгарт
9'
М. Кемпф
68'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Штутгарт
89'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
Г. Кастро
89'
Замена
М. Камински
️️️️
Силас
87'
Замена
Х. Аль-Гаддиуи
️️️️
С. Калайджич
Замена
Э. Левен
️️️️
Д. Зеефуик
78'
Замена
К. Пентек
️️️️
В. Дарида
78'
Желтая карточка
Н. Штарк
74'
68'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кастро
Замена
Я. Дилросун
️️️️
М. Платтенхардт
66'
64'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Т. Кулибали
64'
Замена
М. Климович
️️️️
Д. Дидави
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
М. Леки
46'
45'
Желтая карточка
Д. Дидави
29'
Желтая карточка
С. Калайджич
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
П. Пекарик
21'
Желтая карточка
М. Кунья
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Кемпф
Пас отдал
Д. Дидави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
20
Лука Мак
ОП
10
Филипп Клемент
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шволов
7
Миттельштадт
4
Штарк
28
Боята
21
Платтенхардт
29
Тусар
22
Пекарик
16
Дарида
7
Леки
9
Кордоба
10
Кунья
3-2-1-3-1
1
Кобель
15
Штенцель
2
Кемпф
16
Каразор
23
Мангала
3
Эндо
8
Кастро
26
Силас
10
Дидави
10
Кулибали
11
Калайджич
22
Пекарик
42
Зеефуик
42
Зеефуик
22
Пекарик
7
Леки
14
Лукебакио
14
Лукебакио
7
Леки
21
Платтенхардт
24
Дилросун
24
Дилросун
21
Платтенхардт
Зеефуик
23
Левен
23
Левен
Зеефуик
16
Дарида
9
Пентек
9
Пентек
16
Дарида
8
Кастро
25
Эглофф
25
Эглофф
8
Кастро
10
Кулибали
31
Гонсалес
31
Гонсалес
10
Кулибали
10
Дидави
40
Климович
40
Климович
10
Дидави
11
Калайджич
18
Аль-Гаддиуи
18
Аль-Гаддиуи
11
Калайджич
26
Силас
35
Камински
35
Камински
26
Силас
Остались в запасе
Герта
Штутгарт
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
10
Филипп Клемент
АП
20
Лука Мак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Остались в запасе
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
10
Филипп Клемент
АП
20
Лука Мак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Герта - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
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