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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Карвина
Баник - Карвина: обзор матча 29 мая 2021
Баник
29.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Карвина
48'
A.
58'
В. Синявский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Карвина
90'
+1
Замена
K. Zych
️️️️
M. Papadopulos
Замена
M. Fillo
️️️️
A.
87'
85'
Замена
T. Jursa
️️️️
В. Синявский
73'
Желтая карточка
Л. Чмелик
Замена
Й. Сор
️️️️
Н. Кузманович
72'
62'
Замена
В. Смрз
️️️️
M. Janecka
58'
ГОЛ! 1:1!
В. Синявский
ГОЛ! 1:0!
A.
Пас отдал
Д. Бухта
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
7
Azevedo
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
9
Daniel Smiga
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Карвина
0
M. Sindelar
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
10
R. Mikus
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
1
Radovan Murin
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Карвина
27
Роберт Мазань
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
4-4-3
2
Ндефе
94
Стронати
25
38
Покорны
26
Калоц
19
Бухта
11
Кузманович
7
1
9
8
4-3-1-3
44
31
0
0
24
Херц
5
Косе
99
Синявский
9
Чмелик
46
27
10
11
Кузманович
11
Сор
11
Сор
11
Кузманович
7
0
0
7
27
28
28
27
99
Синявский
8
8
99
Синявский
0
42
Смрз
42
Смрз
0
Остались в запасе
Баник
Карвина
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Баник - Карвина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски
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