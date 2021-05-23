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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Спарта
Богемианс 1905 - Спарта: обзор матча 23 мая 2021
Богемианс 1905
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Спарта
35'
Д. Пушкач
1'
Л. Юлиш
61'
Д. Павелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Спарта
Желтая карточка
П. Хронек
90'
+2
87'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Юлиш
Замена
P. Osmancik
️️️️
D. Krch
86'
78'
Желтая карточка
Ф. Соучек
Желтая карточка
T. Necid
74'
Замена
V. Novak
️️️️
Р. Квет
72'
Замена
D. Kosek
️️️️
J. Vondra
72'
68'
Замена
М. Полидар
️️️️
Л. Крейчи
Замена
I. Keita
️️️️
Д. Пушкач
65'
64'
Желтая карточка
Т. Виснер
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Павелка
Пас отдал
Б. Докал
61'
Замена
А. Карабец
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
Желтая карточка
M. Dostal
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пушкач
Пас отдал
П. Хронек
35'
1'
ГОЛ! 0:1!
Л. Юлиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Богемианс 1905
27
Адам Кадлец
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
26
Marek Kouba
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
3-5-3
18
16
0
30
Пушкач
88
Левин
16
Квет
16
15
Хронек
37
89
22
4-4-2
1
Ницэ
61
Сачек
23
Ганоушек
17
Ганцко
28
Виснер
10
Соучек
8
Павелка
9
Докал
7
Крейчи
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
22
16
16
22
16
Квет
11
11
16
Квет
0
12
12
0
30
Пушкач
18
18
30
Пушкач
39
Юлиш
17
Минчев
17
Минчев
39
Юлиш
7
Крейчи
21
Полидар
21
Полидар
7
Крейчи
10
Моберг-Карлссон
9
Карабец
9
Карабец
10
Моберг-Карлссон
Остались в запасе
Богемианс 1905
Спарта
26
Marek Kouba
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
26
Marek Kouba
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Остались в запасе
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Богемианс 1905 - Спарта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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