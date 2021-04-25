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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Пардубице
Фастав - Пардубице: обзор матча 25 апреля 2021
Фастав
25.04.2021, воскресенье, 15:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
0 : 4
Завершен
Пардубице
15'
Каду (П)
27'
Каду
80'
D. Huf
90+3'
D. Huf
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Пардубице
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
D. Huf
Пас отдал
E. Tischler
87'
Замена
S. Lee
️️️️
Эвертон
80'
ГОЛ! 0:3!
D. Huf
Пас отдал
Т. Челюстка
Замена
P. Martinez
️️️️
Р. Поточны
74'
63'
Замена
Д. Костка
️️️️
М. Хлаваты
63'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
Замена
Д. Яношек
️️️️
Л. Враштил
36'
Замена
R. Matejov
️️️️
В. Прохазка
35'
27'
ГОЛ! 0:2!
Каду
Пас отдал
Т. Солил
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Каду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
20
Каду
ПВ
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Пардубице
20
Иржи Слама
ЛЗ
31
Доминик Костка
ПВ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
4-2-5
19
Враштил
26
Прохазка
2
3
68
Янецки
18
Чедидла
17
15
Фантис
88
Пожнар
91
Поточны
27
2-2-2-4
1
Летачек
5
Чихак
37
Челюстка
24
Солил
19
Хлаваты
20
Каду
32
Эвертон
25
14
0
9
26
Прохазка
16
16
26
Прохазка
19
Враштил
39
Яношек
39
Яношек
19
Враштил
91
Поточны
0
0
91
Поточны
19
Хлаваты
31
Костка
31
Костка
19
Хлаваты
32
Эвертон
10
10
32
Эвертон
9
9
9
9
Остались в запасе
Фастав
Пардубице
28
Jakub Kolar
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Фастав - Пардубице
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Фастав
Пардубице
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
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2017.12.08 06:18
5
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
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