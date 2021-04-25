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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Славия
Богемианс 1905 - Славия: обзор матча 25 апреля 2021
Богемианс 1905
25.04.2021, воскресенье, 19:30
Чехия. Синот Лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Славия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Славия
90'
+1
Желтая карточка
А. Юсуф
Замена
М. Пулькраб
️️️️
I. Keita
86'
86'
Замена
А. Юсуф
️️️️
О. Дорли
Желтая карточка
П. Хронек
77'
74'
Замена
Я. Кухта
️️️️
С. Тецл
Замена
P. Osmancik
️️️️
Т. Шумахер
70'
Замена
T. Necid
️️️️
Д. Пушкач
70'
61'
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Станчу
61'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
Я. Громада
Желтая карточка
J. Bederka
38'
Замена
V. Novak
️️️️
D. Kostl
31'
Желтая карточка
D. Krch
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Богемианс 1905
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
16
D. Kosek
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
4-4-3
0
33
Шумахер
16
18
30
Пушкач
88
Левин
15
Хронек
16
18
22
59
4-1-4-1
1
Колар
3
Голеш
15
Кудела
15
Дели
26
Боржил
14
Громада
8
Масопуст
10
Станчу
23
Шевчик
19
Дорли
11
Тецл
16
11
11
16
33
Шумахер
12
12
33
Шумахер
18
10
Пулькраб
10
Пулькраб
18
30
Пушкач
37
37
30
Пушкач
19
Дорли
9
Юсуф
9
Юсуф
19
Дорли
10
Станчу
12
Траоре
12
Траоре
10
Станчу
14
Громада
10
ван Бурен
10
ван Бурен
14
Громада
11
Тецл
7
Кухта
7
Кухта
11
Тецл
Остались в запасе
Богемианс 1905
Славия
16
D. Kosek
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
16
D. Kosek
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Богемианс 1905 - Славия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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