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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Карвина
Фастав - Карвина: обзор матча 04 апреля 2021
Фастав
04.04.2021, воскресенье, 15:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Карвина
45+1'
В. Прохазка
22'
К. Херц
67'
M. Papadopulos (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Карвина
90'
+4
Замена
M. Janecka
️️️️
К. Херц
86'
Желтая карточка
M. Papadopulos
86'
Желтая карточка
Э. Сантос
84'
Желтая карточка
S. Drame
83'
Замена
Т. Острак
️️️️
Л. Чмелик
81'
Замена
S. Drame
️️️️
В. Смрз
Замена
P. Martinez
️️️️
M. Hlinka
79'
Замена
Я. Янецки
️️️️
Д. Яношек
70'
Желтая карточка
Д. Яношек
69'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
M. Papadopulos
Замена
R. Matejov
️️️️
В. Чантуришвили
62'
ГОЛ! 1:1!
В. Прохазка
45'
+1
40'
Желтая карточка
В. Смрз
33'
Желтая карточка
L. Bartosak
Желтая карточка
В. Чантуришвили
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Херц
Пас отдал
R. Mikus
Желтая карточка
M. Hlinka
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Карвина
0
M. Sindelar
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
21
Jean
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
7
Томаш Острак
АП
9
Roman Haša
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
4-2-5
3
2
26
Прохазка
88
39
Яношек
7
Чантуришвили
17
91
Поточны
88
Пожнар
15
Фантис
27
4-3-1-3
27
Мазань
3
Сантос
31
0
24
Херц
21
42
Смрз
9
Чмелик
10
27
32
7
Чантуришвили
16
16
7
Чантуришвили
39
Яношек
68
Янецки
68
Янецки
39
Яношек
88
0
0
88
9
Чмелик
7
Острак
7
Острак
9
Чмелик
24
Херц
0
0
24
Херц
42
Смрз
44
44
42
Смрз
Остались в запасе
Фастав
Карвина
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
9
Roman Haša
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
99
Власий Синявский
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
99
Власий Синявский
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Фастав - Карвина
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Фастав
Карвина
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
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2017.12.08 06:18
5
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
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