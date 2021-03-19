Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Млада Болеслав
Пардубице - Млада Болеслав: обзор матча 19 марта 2021
Пардубице
19.03.2021, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Млада Болеслав
5'
E. Tischler
74'
Т. Челюстка
55'
Т. Ладра (П)
81'
Л. Такакш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Млада Болеслав
Замена
J. Jerabek
️️️️
Д. Костка
90'
+1
90'
Желтая карточка
D. Simek
81'
ГОЛ! 2:2!
Л. Такакш
Пас отдал
М. Матейовски
ГОЛ! 2:1!
Т. Челюстка
Пас отдал
Д. Костка
74'
Желтая карточка
Д. Костка
71'
71'
Замена
J. Skalák
️️️️
Я. Жмрхаль
Замена
P. Cerny
️️️️
D. Huf
71'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Ладра
Желтая карточка
Т. Солил
54'
46'
Замена
Т. Ладра
️️️️
D. Masek
46'
Замена
️️️️
M. Skoda
46'
Замена
М. Матейовски
️️️️
M. Jirasek
46'
Замена
Р. Ржезник
️️️️
Д. Дудера
ГОЛ! 1:0!
E. Tischler
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
24
Томаш Солил
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Пардубице
20
Иржи Слама
ЛЗ
8
Samuel Simek
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Млада Болеслав
39
Антонин Крапка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
3-2-1-4
1
Летачек
37
Челюстка
5
Чихак
23
Сурзин
24
Солил
19
Хлаваты
31
Костка
25
9
0
14
2-4-4
33
28
22
Такакш
23
Дудера
0
17
Жмрхаль
11
Данчак
0
26
Малински
6
27
31
Костка
0
0
31
Костка
9
9
9
9
0
8
Матейовски
8
Матейовски
0
23
Дудера
14
Ржезник
14
Ржезник
23
Дудера
17
Жмрхаль
9
9
17
Жмрхаль
6
18
Ладра
18
Ладра
6
Остались в запасе
Пардубице
Млада Болеслав
8
Samuel Simek
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
99
Petr Mikulec
ЦФ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
8
Samuel Simek
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Остались в запасе
99
Petr Mikulec
ЦФ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Пардубице - Млада Болеслав
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Пардубице
Млада Болеслав
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+