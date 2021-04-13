Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Словацко
Пардубице - Словацко: обзор матча 13 апреля 2021
Пардубице
13.04.2021, вторник, 15:30
Чехия. Синот Лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Словацко
33'
Эвертон
37'
С. Хофманн (АГ)
52'
Д. Костка
9'
Я. Климент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Словацко
90'
Желтая карточка
М. Кадлец
Замена
L. Pfeifer
️️️️
Эвертон
85'
79'
Замена
J. Srubek
️️️️
М. Хавлик
79'
Замена
J. Rezek
️️️️
В. Юрецка
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
72'
66'
Замена
М. Томич
️️️️
М. Петржела
54'
Желтая карточка
Я. Климент
53'
Замена
М. Кохут
️️️️
Ф. Кубала
53'
Замена
J. Divisek
️️️️
Я. Калабишка
ГОЛ! 3:1!
Д. Костка
52'
Желтая карточка
М. Хлаваты
39'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Хофманн
37'
ГОЛ! 1:1!
Эвертон
33'
9'
ГОЛ! 0:1!
Я. Климент
Пас отдал
М. Петржела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
20
Каду
ПВ
31
Доминик Костка
ПВ
0
J. Jerabek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Пардубице
20
Иржи Слама
ЛЗ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
21
Михал Кохут
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
2-2-3-3
1
Летачек
37
Челюстка
5
Чихак
24
Солил
19
Хлаваты
32
Эвертон
20
Каду
31
Костка
9
25
0
2-5-1-2
25
6
Хофманн
3
Кадлец
28
Кубала
11
Петржела
18
Садилек
20
Хавлик
23
Рейнберк
91
Калабишка
15
Юрецка
9
Климент
32
Эвертон
0
0
32
Эвертон
9
9
9
9
15
Юрецка
24
24
15
Юрецка
11
Петржела
27
Томич
27
Томич
11
Петржела
20
Хавлик
4
4
20
Хавлик
28
Кубала
21
Кохут
21
Кохут
28
Кубала
91
Калабишка
0
0
91
Калабишка
Остались в запасе
Пардубице
Словацко
20
Иржи Слама
ЛЗ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
20
Иржи Слама
ЛЗ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Пардубице - Словацко
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Пардубице
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+