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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Карвина
Млада Болеслав - Карвина: обзор матча 28 февраля 2021
Млада Болеслав
28.02.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Карвина
19'
Т. Ладра (П)
27'
Я. Жмрхаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Карвина
Замена
В. Дрчал
️️️️
M. Skoda
90'
+1
Замена
D. Masek
️️️️
Т. Ладра
90'
+1
86'
Желтая карточка
К. Херц
80'
Замена
R. Mikus
️️️️
T. Jursa
79'
Желтая карточка
Э. Сантос
Замена
M. Jirasek
️️️️
М. Матейовски
69'
66'
Желтая карточка
R. Tavares
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Малински
60'
Желтая карточка
Т. Малински
56'
46'
Замена
Т. Острак
️️️️
Л. Чмелик
46'
Замена
J.
️️️️
В. Смрз
46'
Замена
В. Синявский
️️️️
Р. Мазань
ГОЛ! 2:0!
Я. Жмрхаль
Пас отдал
Т. Малински
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Ладра
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
22
Лацо Такакш
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
M. Jirasek
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
21
Jean
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
7
Томаш Острак
АП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
2-4-5
22
Такакш
28
11
Данчак
17
Жмрхаль
23
Дудера
8
Матейовски
26
Малински
21
18
Ладра
0
27
4-3-1-3
27
Мазань
3
Сантос
0
31
8
24
Херц
42
Смрз
9
Чмелик
26
33
27
8
Матейовски
0
0
8
Матейовски
26
Малински
9
9
26
Малински
0
17
Дрчал
17
Дрчал
0
18
Ладра
6
6
18
Ладра
8
10
10
8
9
Чмелик
7
Острак
7
Острак
9
Чмелик
42
Смрз
21
21
42
Смрз
27
Мазань
99
Синявский
99
Синявский
27
Мазань
Остались в запасе
Млада Болеслав
Карвина
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
32
Jiri Ciupa
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Млада Болеслав - Карвина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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