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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Пардубице
Слован - Пардубице: обзор матча 26 февраля 2021
Слован
26.02.2021, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Пардубице
6'
М. Садилек
13'
О. Карафиат
25'
О. Карафиат
45+2'
М. Садилек
50'
D. Huf
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Пардубице
Замена
K. Michal
️️️️
Я. Пешек
82'
Замена
Д. Канкола
️️️️
О. Карафиат
82'
80'
Желтая карточка
D. Huf
72'
Желтая карточка
M. Petran
Замена
M. Faško
️️️️
К. Мара
68'
60'
Замена
Каду
️️️️
Д. Костка
Замена
J. Necas
️️️️
Д. Москера
56'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Рабушич
56'
50'
ГОЛ! 4:1!
D. Huf
Пас отдал
Т. Челюстка
46'
Замена
L. Pfeifer
️️️️
E. Tischler
ГОЛ! 4:0!
М. Садилек
Пас отдал
Я. Пешек
45'
+2
42'
Желтая карточка
М. Сурзин
41'
Пенальти не реализован!
D. Huf
Желтая карточка
М. Халуш
39'
28'
Замена
M. Petran
️️️️
J. Jerabek
28'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
ГОЛ! 3:0!
О. Карафиат
Пас отдал
М. Садилек
25'
ГОЛ! 2:0!
О. Карафиат
Пас отдал
Д. Москера
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Садилек
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Михал Садилек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Пардубице
23
Михал Сурзин
ПЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
31
Marek Bohac
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Слован
32
Лукаш Хасалик
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
32
Эвертон
ЛВ
20
Каду
ПВ
0
M. Petran
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Кноблох
44
Карафиат
3
Микула
22
Фукала
25
Югаш
37
Халуш
23
Садилек
23
Мара
10
Пешек
8
Москера
7
Рабушич
1-2-1-5
23
Сурзин
19
Хлаваты
24
Солил
31
Костка
0
13
25
14
2
23
Мара
23
23
23
Мара
44
Карафиат
18
Канкола
18
Канкола
44
Карафиат
10
Пешек
28
28
10
Пешек
7
Рабушич
15
Рондич
15
Рондич
7
Рабушич
8
Москера
0
0
8
Москера
31
Костка
20
Каду
20
Каду
31
Костка
0
0
0
0
14
0
0
14
9
9
9
9
Остались в запасе
Слован
Пардубице
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
32
Лукаш Хасалик
ВР
Главный тренер
Павел Хофтич
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
32
Эвертон
ЛВ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
32
Лукаш Хасалик
ВР
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
32
Эвертон
ЛВ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Слован - Пардубице
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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