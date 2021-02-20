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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Баник
Пардубице - Баник: обзор матча 20 февраля 2021
Пардубице
20.02.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Баник
41'
J. Jerabek
87'
D. Huf
90+1'
П. Стронати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Баник
Желтая карточка
Эвертон
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
П. Стронати
Пас отдал
Д. Ндефе
ГОЛ! 2:0!
D. Huf
Пас отдал
Д. Костка
87'
Замена
Т. Солил
️️️️
М. Хлаваты
81'
80'
Замена
Я. Свозил
️️️️
О. Шашинка
80'
Замена
️️️️
Д. Хользер
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
67'
Замена
Эвертон
️️️️
Каду
57'
54'
Замена
️️️️
Д. Бухта
46'
Замена
T. Zajic
️️️️
Х. Мена
Желтая карточка
M. Toml (o.g.)
41'
ГОЛ! 1:0!
J. Jerabek
Пас отдал
М. Сурзин
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
5
Филип Чихак
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
20
Каду
ПВ
31
Доминик Костка
ПВ
2
Jan Prosek
ЦФ
31
Marek Bohac
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
20
Иржи Слама
ЛЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
13
Martin Šejvl
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
2-1-2-5
5
Чихак
23
Сурзин
19
Хлаваты
20
Каду
31
Костка
25
9
0
14
31
4-4-3
38
Покорны
94
Стронати
95
Хользер
2
Ндефе
0
9
Мена
26
Калоц
19
Бухта
27
Шашинка
0
8
20
Каду
32
Эвертон
32
Эвертон
20
Каду
19
Хлаваты
24
Солил
24
Солил
19
Хлаваты
9
9
9
9
27
Шашинка
23
Свозил
23
Свозил
27
Шашинка
9
Мена
21
21
9
Мена
Остались в запасе
Пардубице
Баник
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Остались в запасе
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Пардубице - Баник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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