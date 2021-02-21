Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Слован
Карвина - Слован: обзор матча 21 февраля 2021
Карвина
21.02.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Слован
60'
К. Херц
57'
И. Рондич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Слован
82'
Замена
M. Faško
️️️️
И. Рондич
Замена
M. Janecka
️️️️
R. Tavares
81'
78'
Замена
J. Necas
️️️️
Я. Пешек
Замена
R. Mikus
️️️️
L. Bartosak
68'
Замена
J.
️️️️
Т. Острак
67'
65'
Замена
М. Рабушич
️️️️
К. Мара
Желтая карточка
L. Bartosak
64'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
В. Смрз
63'
ГОЛ! 1:1!
К. Херц
Пас отдал
M. Papadopulos
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
И. Рондич
Пас отдал
Д. Москера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
7
Томаш Острак
АП
33
Rafael Tavares
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
21
Jean
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
Слован
32
Лукаш Хасалик
ВР
22
Ян Сулц
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4-3-1-3
31
0
44
27
Мазань
24
Херц
8
42
Смрз
7
Острак
26
27
33
3-2-4-1
34
Кноблох
25
Югаш
3
Микула
22
Фукала
37
Халуш
37
Пурзитидис
23
Садилек
15
Рондич
23
Мара
10
Пешек
8
Москера
31
10
10
31
42
Смрз
9
Чмелик
9
Чмелик
42
Смрз
33
0
0
33
7
Острак
21
21
7
Острак
15
Рондич
23
23
15
Рондич
23
Мара
7
Рабушич
7
Рабушич
23
Мара
10
Пешек
0
0
10
Пешек
Остались в запасе
Карвина
Слован
32
Jiri Ciupa
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
25
M. Hanousek
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
32
Лукаш Хасалик
ВР
22
Ян Сулц
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
25
M. Hanousek
ЦП
Остались в запасе
32
Лукаш Хасалик
ВР
22
Ян Сулц
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Карвина - Слован
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
У Нисы
Новости команд
Все
Карвина
Слован
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+