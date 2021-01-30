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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Богемианс 1905
Спарта - Богемианс 1905: обзор матча 30 января 2021
Спарта
30.01.2021, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Богемианс 1905
13'
T. Necid
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Богемианс 1905
90'
+4
Замена
D. Kosek
️️️️
Я. Водганел
89'
Желтая карточка
Д. Пушкач
81'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
T. Necid
81'
Замена
J. Jindrisek
️️️️
П. Хронек
Желтая карточка
Д. Ганцко
78'
Замена
Б. Докал
️️️️
А. Карабец
68'
Замена
Л. Козак
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
68'
Замена
С. Плавсич
️️️️
А. Виндхейм
65'
62'
Замена
Я. Водганел
️️️️
Р. Квет
62'
Замена
К. Вацек
️️️️
А. Ваничек
58'
Пенальти не реализован!
В. Левин
54'
Желтая карточка
В. Левин
Замена
Л. Крейчи
️️️️
М. Ганоушек
46'
37'
Желтая карточка
А. Ваничек
13'
ГОЛ! 0:1!
T. Necid
Пас отдал
Р. Квет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
61
Михал Сачек
ПЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
77
Ян Водганел
ЦП
26
Marek Kouba
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
3-2-3-2
1
Ницэ
17
Ганцко
32
Виндхейм
23
Ганоушек
33
Челустка
3
Витик
7
Крейчи
9
Карабец
8
Павелка
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
4-3-4
16
29
0
18
15
Хронек
16
Квет
88
Левин
10
Ваничек
37
89
22
32
Виндхейм
95
Плавсич
95
Плавсич
32
Виндхейм
9
Карабец
9
Докал
9
Докал
9
Карабец
10
Моберг-Карлссон
18
Козак
18
Козак
10
Моберг-Карлссон
Водганел
16
16
Водганел
15
Хронек
4
4
15
Хронек
37
30
Пушкач
30
Пушкач
37
10
Ваничек
7
Вацек
7
Вацек
10
Ваничек
16
Квет
77
Водганел
77
Водганел
16
Квет
Остались в запасе
Спарта
Богемианс 1905
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
26
Marek Kouba
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
10
Филип Соучек
ЦП
Остались в запасе
26
Marek Kouba
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Спарта - Богемианс 1905
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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