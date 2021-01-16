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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Карвина
Словацко - Карвина: обзор матча 16 января 2021
Словацко
16.01.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Карвина
51'
В. Даничек (П)
58'
Я. Климент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Карвина
Замена
П. Шимко
️️️️
Л. Садилек
83'
79'
Замена
R. Tavares
️️️️
К. Херц
73'
Пенальти не реализован!
M. Papadopulos
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Кохут
68'
61'
Замена
R. Mikus
️️️️
J.
60'
Желтая карточка
M. Sindelar
ГОЛ! 2:0!
Я. Климент
Пас отдал
Л. Садилек
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Даничек
51'
Желтая карточка
С. Хофманн
44'
Замена
В. Юрецка
️️️️
М. Петржела
26'
3'
Желтая карточка
M. Papadopulos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Карвина
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
21
Jean
ЦП
7
Томаш Острак
АП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
38
Stelios Kokovas
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
2-5-2-1
25
6
Хофманн
3
Кадлец
18
Садилек
28
Даничек
20
Хавлик
23
Рейнберк
11
Петржела
21
Кохут
30
9
Климент
4-4-1-2
44
0
31
3
Сантос
42
Смрз
24
Херц
21
33
Твардзик
7
Острак
46
27
18
Садилек
4
Шимко
4
Шимко
18
Садилек
21
Кохут
91
Калабишка
91
Калабишка
21
Кохут
11
Петржела
15
Юрецка
15
Юрецка
11
Петржела
21
10
10
21
24
Херц
33
33
24
Херц
Остались в запасе
Словацко
Карвина
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
37
Даниэль Маречек
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
38
Stelios Kokovas
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
37
Даниэль Маречек
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
Остались в запасе
38
Stelios Kokovas
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Словацко - Карвина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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