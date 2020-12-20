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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Фастав
Пардубице - Фастав: обзор матча 20 декабря 2020
Пардубице
20.12.2020, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Фастав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Фастав
Желтая карточка
J. Jerabek
86'
Замена
S. Lee
️️️️
Эвертон
82'
Замена
M. Petran
️️️️
D. Huf
72'
Желтая карточка
Т. Солил
70'
68'
Замена
Y. Drame
️️️️
P. Slamena
54'
Желтая карточка
M. Hlinka
7'
Желтая карточка
J. Kolar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
37
Томас Челюстка
ЛЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
0
J. Jerabek
ЦФ
31
Marek Bohac
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
4
Pieter Langedijk
ЦФ
16
Lukáš Hušek
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
0
M. Petran
ЦФ
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
2-1-1-5
37
Челюстка
23
Сурзин
24
Солил
32
Эвертон
25
9
0
14
13
3-4-4
19
Враштил
3
88
7
Чантуришвили
68
Янецки
44
Конде
18
Чедидла
44
Джаво
28
0
17
32
Эвертон
10
10
32
Эвертон
9
0
0
9
0
27
27
0
Остались в запасе
Пардубице
Фастав
4
Pieter Langedijk
ЦФ
1
Иржи Летачек
ВР
16
Lukáš Hušek
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
4
Pieter Langedijk
ЦФ
1
Иржи Летачек
ВР
16
Lukáš Hušek
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Остались в запасе
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Пардубице - Фастав
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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Пардубице
Фастав
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9
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2017.12.08 06:18
5
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
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