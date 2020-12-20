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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Богемианс 1905
Славия - Богемианс 1905: обзор матча 20 декабря 2020
Славия
20.12.2020, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Богемианс 1905
7'
А. Сима
66'
Л. Провод
68'
П. Хронек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Богемианс 1905
90'
+1
Замена
Р. Квет
️️️️
J. Jindrisek
Замена
С. Тецл
️️️️
Я. Кухта
90'
+1
84'
Замена
Т. Шумахер
️️️️
M. Dostal
83'
Замена
J. Necas
️️️️
А. Ваничек
Замена
О. Лингр
️️️️
Н. Станчу
77'
76'
Замена
P. Osmancik
️️️️
T. Necid
68'
ГОЛ! 2:1!
П. Хронек
Пас отдал
J. Vondra
ГОЛ! 2:0!
Л. Провод
Пас отдал
А. Сима
66'
Желтая карточка
Л. Масопуст
65'
Замена
И. Траоре
️️️️
О. Дорли
64'
Желтая карточка
Л. Провод
55'
44'
Желтая карточка
M. Dostal
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
Пас отдал
Н. Станчу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Богемианс 1905
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
16
Роман Квет
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
26
Marek Kouba
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
3-3-3-1
1
Колар
26
Боржил
15
Кудела
4
Зима
19
Дорли
10
Станчу
8
Масопуст
17
Провод
99
Олаинка
19
Сима
7
Кухта
4-2-5
16
29
4
18
15
Хронек
16
22
10
Ваничек
10
Пулькраб
37
89
10
Станчу
32
Лингр
32
Лингр
10
Станчу
19
Дорли
12
Траоре
12
Траоре
19
Дорли
7
Кухта
11
Тецл
11
Тецл
7
Кухта
16
33
Шумахер
33
Шумахер
16
37
12
12
37
4
16
Квет
16
Квет
4
10
Ваничек
0
0
10
Ваничек
Остались в запасе
Славия
Богемианс 1905
31
Матей Юрасек
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
26
Marek Kouba
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
31
Матей Юрасек
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
26
Томаш Малински
ЦФ
Остались в запасе
26
Marek Kouba
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Славия - Богемианс 1905
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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Славия
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