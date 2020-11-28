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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Фастав
Карвина - Фастав: обзор матча 28 ноября 2020
Карвина
28.11.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Фастав
1'
Т. Пожнар
9'
Т. Пожнар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Фастав
90'
+1
Желтая карточка
J. Kolar
90'
+1
Замена
J. Kolar
️️️️
M. Hlinka
86'
Замена
Я. Янецки
️️️️
Y. Drame
Замена
S. Drame
️️️️
Т. Острак
86'
83'
Желтая карточка
А. Фантис
79'
Желтая карточка
В. Прохазка
Замена
D. Guba
️️️️
Ф. Твардзик
46'
Замена
R. Tavares
️️️️
В. Смрз
46'
41'
Желтая карточка
M. Hlinka
Желтая карточка
В. Смрз
39'
9'
ГОЛ! 0:2!
Т. Пожнар
Пас отдал
Y. Drame
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пожнар
Пас отдал
Y. Drame
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
7
Томаш Острак
АП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
0
D. Guba
ЦП
9
Roman Haša
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
4-4-1-2
2
Ндефе
31
0
3
Сантос
33
Твардзик
5
Косе
42
Смрз
24
Херц
7
Острак
46
27
4-3-4
26
Прохазка
3
2
88
7
Чантуришвили
8
44
Конде
15
Фантис
88
Пожнар
17
27
42
Смрз
33
33
42
Смрз
7
Острак
44
44
7
Острак
33
Твардзик
0
0
33
Твардзик
88
28
28
88
27
68
Янецки
68
Янецки
27
Остались в запасе
Карвина
Фастав
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
0
P. Slamena
ЦФ
0
P. Martinez
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Остались в запасе
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
0
P. Slamena
ЦФ
0
P. Martinez
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Карвина - Фастав
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Карвина
Фастав
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2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
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