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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Карвина
Сигма - Карвина: обзор матча 21 ноября 2020
Сигма
21.11.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Карвина
4'
V. Neuman (АГ)
71'
М. Гала
78'
М. Неспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Карвина
Замена
К. Данек
️️️️
Р. Брейте
90'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
Š. Falta
87'
84'
Замена
D. Guba
️️️️
К. Херц
84'
Замена
S. Drame
️️️️
L. Bartosak
Замена
M. Sladký
️️️️
Д. Гоушка
82'
Замена
М. Хытил
️️️️
М. Неспор
82'
ГОЛ! 3:0!
М. Неспор
78'
ГОЛ! 2:0!
М. Гала
Пас отдал
V. Benes
71'
69'
Желтая карточка
Э. Сантос
46'
Замена
M. Papadopulos
️️️️
M. Hanousek
44'
Желтая карточка
M. Hanousek
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
V. Neuman
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
7
Томаш Острак
АП
33
Rafael Tavares
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Сигма
19
Radek Latal
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
17
Dominik Radić
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
0
D. Guba
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
9
Roman Haša
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
3-2-3-1
7
Брейте
21
Змозла
0
20
17
Гала
32
22
Пулоло
8
Гоушка
93
26
Неспор
4-4-1-2
3
Сантос
0
2
Ндефе
31
5
Косе
24
Херц
25
33
Твардзик
7
Острак
46
33
8
Гоушка
22
22
8
Гоушка
7
Брейте
10
Данек
10
Данек
7
Брейте
26
Неспор
13
Хытил
13
Хытил
26
Неспор
20
23
23
20
25
27
27
25
31
44
44
31
24
Херц
0
0
24
Херц
Остались в запасе
Сигма
Карвина
17
Dominik Radić
ЦФ
19
Radek Latal
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
17
Dominik Radić
ЦФ
19
Radek Latal
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Сигма - Карвина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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