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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Баник
Карвина - Баник: обзор матча 23 августа 2020
Карвина
23.08.2020, воскресенье, 17:30
Чехия. Синот Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Баник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Баник
Желтая карточка
P. Bolek
90'
+2
85'
Замена
Ф. Калоц
️️️️
А. Янош
85'
Замена
M. Fillo
️️️️
Я. Юрошка
82'
Желтая карточка
А. Янош
Замена
T. Jursa
️️️️
Т. Острак
81'
Замена
M. Janecka
️️️️
К. Косе
71'
68'
Замена
M. Lalkovic
️️️️
R. Reiter
Замена
️️️️
В. Смрз
67'
52'
Желтая карточка
M. Jirasek
42'
Желтая карточка
Н. Кузманович
Желтая карточка
Ф. Твардзик
40'
34'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
T. Zajic
Желтая карточка
В. Смрз
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
21
Jean
ЦП
7
Томаш Острак
АП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
0
M. Lalkovic
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
3-5-1-2
31
3
Сантос
2
Ндефе
5
Косе
25
42
Смрз
21
33
Твардзик
7
Острак
26
27
3-4-4
38
Покорны
94
Стронати
95
Хользер
8
Янош
0
7
32
Юрошка
21
91
Поточны
0
27
Шашинка
5
Косе
0
0
5
Косе
7
Острак
8
8
7
Острак
32
Юрошка
0
0
32
Юрошка
8
Янош
26
Калоц
26
Калоц
8
Янош
21
11
Кузманович
11
Кузманович
21
7
0
0
7
Остались в запасе
Карвина
Баник
23
Daniel Stropek
ЦЗ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
23
Daniel Stropek
ЦЗ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Карвина - Баник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Местски
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