Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск
Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск: обзор матча 12 марта 2021
Кубань Холдинг
12.03.2021, пятница, 14:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 18 тур
3 : 2
Завершен
Биолог-Новокубанск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Информация о матче
Стадион:
Урожай
Новости команд
Все
Кубань Холдинг
Биолог-Новокубанск
«Алания» назначила нового тренера вместо Гогниева
4 марта
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
15 января
4
В Краснодарском крае неожиданно закрывают клуб
12 января
4
«Балтика» позвала на просмотр воспитанника «Зенита»
2025.11.10 13:30
1
«Алания» назначила нового тренера вместо Гогниева
4 марта
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
15 января
4
В Краснодарском крае неожиданно закрывают клуб
12 января
4
«Балтика» позвала на просмотр воспитанника «Зенита»
2025.11.10 13:30
1
Защитник из Второй лиги спас ворота рукой в стиле Суареса
2024.10.12 18:40
1
«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:02
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:57
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
2023.07.17 07:38
3
Кубок России. «Челябинск», «Волгарь» и «Спартак-Нальчик» вышли в 1/16 финала турнира
2016.08.24 18:37
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+