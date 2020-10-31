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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Черноморец - Туапсе
Черноморец - Туапсе: обзор матча 31 октября 2020
Черноморец
31.10.2020, суббота, 15:30
Россия. ПФЛ. Группа 1, 13 тур
1 : 0
Завершен
Туапсе
Матч
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Статистика матча Черноморец - Туапсе
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Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
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08.05.2026
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5 : 0
05.06.2022
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30.05.2022
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Легион
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12.05.2022
Туапсе
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