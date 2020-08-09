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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Волга - Урал-2
Волга - Урал-2: обзор матча 09 августа 2020
Волга
09.08.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ПФЛ. Группа 4, 1 тур
2 : 0
Завершен
Урал-2
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Статистика матча Волга - Урал-2
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Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
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- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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0 : 1
14.11.2026
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5 : 0
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Урал-2
1 : 0
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
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Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
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04.10.2026
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