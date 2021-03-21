Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Оденсе
Ольборг - Оденсе: обзор матча 21 марта 2021
Ольборг
21.03.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Оденсе
14'
А. Элис Трандарсон
56'
И. Жебали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Оденсе
89'
Замена
А. Андерсен
️️️️
T. KlÃ¸ve
89'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
И. Жебали
78'
Замена
М. Опондо
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
Замена
М. Кристенсен
️️️️
П. Феррейра
75'
63'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
Э. Сабби
Желтая карточка
Т. ван Верт
60'
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. ван Верт
59'
58'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
М. Росс
58'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
М. Хойхольт
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
И. Жебали
Пас отдал
R. Laursen
36'
Желтая карточка
Э. Сабби
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Элис Трандарсон
Пас отдал
И. Жебали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
4-1-3-3
2
Паллесен
5
Теланнер
3
Нильсен
2
Росс
6
Феррейра
6
Хойхольт
8
Фоссум
14
Самуэльсен
7
Куск
35
Ринне
9
ван Верт
4-5-1
53
Кристенсен
3
3
4
6
Тверсков
29
Фрекьяер-Йенсен
23
21
Трандарсон
11
Сабби
18
11
Жебали
9
ван Верт
22
Прица
22
Прица
9
ван Верт
6
Феррейра
26
Кристенсен
26
Кристенсен
6
Феррейра
6
Хойхольт
7
Хильемарк
7
Хильемарк
6
Хойхольт
2
Росс
10
Берстинг
10
Берстинг
2
Росс
23
30
Андерсен
30
Андерсен
23
11
Жебали
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
11
Жебали
11
Сабби
6
6
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Опондо
11
Опондо
29
Фрекьяер-Йенсен
Остались в запасе
Ольборг
Оденсе
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Hans Christian Bernat
ВР
7
Сандер Свендсен
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
7
Сандер Свендсен
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Ольборг - Оденсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
Новости команд
Все
Ольборг
Оденсе
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+