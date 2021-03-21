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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Сендерийск
Нордшелланд - Сендерийск: обзор матча 21 марта 2021
Нордшелланд
21.03.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сендерийск
57'
М. Тюхосен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Сендерийск
88'
Замена
А. Гира
️️️️
M. Albaek
88'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
R. Vinderslev
Замена
И. Атанга
️️️️
И. Садик
81'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
В. Йенсен
81'
77'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Ю. Эскесен
Замена
И. Месик
️️️️
О. Вилладсен
67'
57'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Тюхосен
46'
Замена
Б. Финне
️️️️
V. Ekani
Желтая карточка
М. Тюхосен
33'
Желтая карточка
Я. Кристенсен
23'
21'
Желтая карточка
V. Ekani
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Сендерийск
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
24
Адама Гира
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
4-4-1
1
Виндаль
24
Свенссон
17
Тюхосен
5
2
Вилладсен
55
Йенсен
8
Андерсен
33
Кристенсен
3
11
Садик
3-4-3
20
Томас
26
3
Гартенманн
5
6
29
34
Эскесен
17
11
Райт
18
Якобсен
21
2
Вилладсен
18
Месик
18
Месик
2
Вилладсен
Шельдеруп
11
Антман
11
Антман
Шельдеруп
55
Йенсен
42
Чуквуани
42
Чуквуани
55
Йенсен
11
Садик
20
Атанга
20
Атанга
11
Садик
34
Эскесен
3
Хольм
3
Хольм
34
Эскесен
17
24
Гира
24
Гира
17
6
22
Фредериксен
22
Фредериксен
6
29
11
Финне
11
Финне
29
Остались в запасе
Нордшелланд
Сендерийск
72
Martin Vantruba
ВР
17
Абу Франсис
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
17
Абу Франсис
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Нордшелланд - Сендерийск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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