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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Копенгаген
Брондбю - Копенгаген: обзор матча 07 марта 2021
Брондбю
07.03.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Копенгаген
71'
Л. Виген
90+1'
А. Максе (П)
90+3'
Й. Стаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Копенгаген
90'
+6
Желтая карточка
М. Бунду
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Й. Стаге
Замена
С. Ростед
️️️️
К. Менса
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Максе
90'
+1
90'
Желтая карточка
Й. Стаге
83'
Желтая карточка
Занка
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
С. Хедлунд
80'
76'
Замена
К. Вильчек
️️️️
М. Дарами
76'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Л. Лерагер
ГОЛ! 1:0!
Л. Виген
71'
60'
Замена
М. Бунду
️️️️
В. Фишер
Замена
Л. Виген
️️️️
М. Френдруп
59'
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Уре
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
3-4-1-2
1
Швабе
2
Максе
6
Херманнссон
5
Юнг
32
Френдруп
21
Бьюр
14
Менса
5
Радошевич
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
4-2-1-3
1
Юнссон
2
Бартолец
25
Занка
25
Нельссон
34
Кристиансен
21
Лерагер
6
Зека
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
7
Фишер
19
Винд
15
Хедлунд
8
Беркеейет
8
Беркеейет
15
Хедлунд
14
Менса
24
Ростед
24
Ростед
14
Менса
17
Уре
20
Слимане
20
Слимане
17
Уре
32
Френдруп
13
Виген
13
Виген
32
Френдруп
21
Лерагер
6
Стаге
6
Стаге
21
Лерагер
9
Дарами
10
Вильчек
10
Вильчек
9
Дарами
7
Фишер
7
Бунду
7
Бунду
7
Фишер
Остались в запасе
Брондбю
Копенгаген
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Брондбю - Копенгаген
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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