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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Оденсе
Нордшелланд - Оденсе: обзор матча 07 февраля 2021
Нордшелланд
07.02.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Оденсе
6'
Й. Тверсков
75'
M. Hyllegaard
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Оденсе
90'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
И. Жебали
Замена
И. Садик
️️️️
М. Тюхосен
80'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
И. Атанга
79'
75'
ГОЛ! 0:2!
M. Hyllegaard
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
73'
Замена
J. Thomasen
️️️️
J. Drachmann
73'
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
M. Lieder
Замена
А. Франсис
️️️️
Я. Кристенсен
69'
64'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
М. Опондо
46'
Замена
M. Lund
️️️️
Й. Тверсков
6'
ГОЛ! 0:1!
Й. Тверсков
Пас отдал
И. Жебали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
70
Emeka Nnamani
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
4-3-2-1
1
Виндаль
24
Свенссон
4
Хансен
17
Тюхосен
5
55
Йенсен
8
Андерсен
33
Кристенсен
7
Сулемана
21
Шельдеруп
20
Атанга
4-3-3
53
Кристенсен
3
6
Тверсков
2
30
Андерсен
6
23
11
Опондо
10
8
11
Жебали
20
Атанга
42
Чуквуани
42
Чуквуани
20
Атанга
33
Кристенсен
17
Франсис
17
Франсис
33
Кристенсен
17
Тюхосен
11
Садик
11
Садик
17
Тюхосен
6
Тверсков
4
4
6
Тверсков
11
Жебали
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Жебали
8
18
18
8
11
Опондо
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Опондо
10
26
26
10
Остались в запасе
Нордшелланд
Оденсе
70
Emeka Nnamani
ЦФ
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
70
Emeka Nnamani
ЦФ
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Нордшелланд - Оденсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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