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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Люнгбю
Орхус - Люнгбю: обзор матча 07 февраля 2021
Орхус
07.02.2021, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Люнгбю
50'
Й. Дагур Торстейнссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Люнгбю
Замена
Д. Арзани
️️️️
Д. Линкс
90'
+1
85'
Замена
L. Orneborg
️️️️
R. Pedersen
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Б. Блуме
83'
Замена
М. Евтович
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
70'
Замена
А. Гренбек
️️️️
B. Hvidt
70'
64'
Замена
L. Fosgaard
️️️️
К. Йоргенсен
63'
Замена
S. Crone
️️️️
П. Грегор
63'
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
Э. Нильсен
60'
Желтая карточка
М. Ремер
52'
Желтая карточка
Э. Корнвиг
ГОЛ! 1:0!
Й. Дагур Торстейнссон
50'
46'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
К. Якобсен
Желтая карточка
А. Мунксгор
43'
Желтая карточка
P. Olsen
40'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
15
Даниэль Арзани
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
35
Lucas Orneborg
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
4-4-2
25
Грабара
3
Мунксгор
20
Хауснер
5
Хойер
5
Тингагер
33
10
Блуме
11
Линкс
22
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
4-3-3
30
Миккельсен
5
Грегор
5
Тшиемб
20
Йоргенсен
0
29
Торп
8
Ремер
14
Якобсен
7
Нильсен
11
Варминг
24
23
Торстейнссон
26
Евтович
26
Евтович
23
Торстейнссон
11
Линкс
15
Арзани
15
Арзани
11
Линкс
10
Блуме
38
38
10
Блуме
22
11
Гренбек
11
Гренбек
22
24
35
35
24
14
Якобсен
8
Корнвиг
8
Корнвиг
14
Якобсен
7
Нильсен
11
11
7
Нильсен
5
Грегор
12
12
5
Грегор
20
Йоргенсен
9
9
20
Йоргенсен
Остались в запасе
Орхус
Люнгбю
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Орхус - Люнгбю
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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