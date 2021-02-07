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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Ольборг
Брондбю - Ольборг: обзор матча 07 февраля 2021
Брондбю
07.02.2021, воскресенье, 22:00
Дания. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ольборг
72'
М. Уре (П)
51'
M. Hannesbo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Ольборг
89'
Замена
М. Росс
️️️️
И. Фоссум
82'
Замена
К. Куск
️️️️
M. Hannesbo
72'
Желтая карточка
R. Kakeeto
Желтая карточка
Й. Радошевич
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Уре
72'
Замена
Л. Виген
️️️️
П. Бьюр
69'
63'
Замена
М. Хойхольт
️️️️
Т. Прица
Замена
А. Павлович
️️️️
С. Хедлунд
61'
57'
Желтая карточка
П. Феррейра
51'
ГОЛ! 0:1!
M. Hannesbo
Пас отдал
Т. Прица
Замена
Х. Херманнссон
️️️️
С. Ростед
46'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
А. Слимане
46'
Желтая карточка
С. Ростед
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
23
Robert Kakeeto
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
3-4-1-2
1
Швабе
24
Ростед
2
Максе
5
Юнг
21
Бьюр
32
Френдруп
20
Слимане
14
Менса
35
Линдстрем
15
Хедлунд
17
Уре
4-1-3-3
2
Паллесен
5
Теланнер
25
Клиттен
4
Гранли
6
Феррейра
23
8
Фоссум
14
Самуэльсен
35
Ринне
35
22
Прица
24
Ростед
6
Херманнссон
6
Херманнссон
24
Ростед
21
Бьюр
13
Виген
13
Виген
21
Бьюр
20
Слимане
5
Радошевич
5
Радошевич
20
Слимане
15
Хедлунд
20
Павлович
20
Павлович
15
Хедлунд
8
Фоссум
2
Росс
2
Росс
8
Фоссум
22
Прица
6
Хойхольт
6
Хойхольт
22
Прица
35
7
Куск
7
Куск
35
Остались в запасе
Брондбю
Ольборг
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
23
Тимоти Нкада
ЦФ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
Остались в запасе
23
Тимоти Нкада
ЦФ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Брондбю - Ольборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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