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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Сендерийск
Мидтьюлланд - Сендерийск: обзор матча 04 февраля 2021
Мидтьюлланд
04.02.2021, четверг, 20:00
Дания. Суперлига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Сендерийск
90+1'
Э. Святченко
45'
M. Albaek
80'
А. Якобсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Сендерийск
ГОЛ! 1:2!
Э. Святченко
90'
+1
89'
Желтая карточка
M. Dal Hende
88'
Желтая карточка
P. Kanstrup
88'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
А. Якобсен
Замена
А. Мабиль
️️️️
П. Систо
83'
Замена
Л. Вибе
️️️️
А. Дрейер
82'
81'
Замена
R. Hassan
️️️️
J. Simonsen
80'
ГОЛ! 0:2!
А. Якобсен
Пас отдал
С. Гартенманн
76'
Желтая карточка
Ю. Эскесен
Замена
М. Андерсон
️️️️
А. Шольц
72'
57'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Э. Фредериксен
47'
Желтая карточка
С. Гартенманн
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Й. Каюсте
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
M. Albaek
Желтая карточка
Й. Каюсте
33'
23'
Желтая карточка
Э. Фредериксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Сендерийск
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хансен
29
Паулиньо
27
Коолс
28
Святченко
24
Шольц
2
Каюсте
77
Систо
16
Ониика
10
Эвандер
10
Дрейер
16
Пфайффер
3-2-3-2
20
Томас
3
Шмидль
27
5
26
3
Гартенманн
6
17
22
Фредериксен
18
Якобсен
21
2
Каюсте
11
Исаксен
11
Исаксен
2
Каюсте
24
Шольц
23
Андерсон
23
Андерсон
24
Шольц
77
Систо
11
Мабиль
11
Мабиль
77
Систо
10
Дрейер
26
Вибе
26
Вибе
10
Дрейер
21
77
77
21
22
Фредериксен
34
Эскесен
34
Эскесен
22
Фредериксен
18
Якобсен
20
20
18
Якобсен
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Сендерийск
5
Джафет Сери
ЦЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
5
Джафет Сери
ЦЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Мидтьюлланд - Сендерийск
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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