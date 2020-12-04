Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Ольборг
Оденсе - Ольборг: обзор матча 04 декабря 2020
Оденсе
04.12.2020, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ольборг
79'
С. Арон Гудьонсен
87'
M. Hyllegaard
41'
Я. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Ольборг
90'
Замена
Т. Прица
️️️️
Р. Теланнер
Желтая карточка
O. Lund
87'
ГОЛ! 2:1!
M. Hyllegaard
Пас отдал
И. Жебали
87'
85'
Замена
Т. Нкада
️️️️
Т. ван Верт
Замена
M. Lieder
️️️️
J. Drachmann
85'
ГОЛ! 1:1!
С. Арон Гудьонсен
Пас отдал
И. Жебали
79'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
78'
Замена
М. Опондо
️️️️
T. KlÃ¸ve
78'
Желтая карточка
M. Lund
77'
75'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
К. Куск
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
Э. Сабби
67'
63'
Желтая карточка
М. Росс
Желтая карточка
R. Laursen
55'
46'
Замена
М. Росс
️️️️
Д. Гранли
41'
ГОЛ! 0:1!
Я. Нильсен
Пас отдал
Р. Теланнер
Желтая карточка
A. Simon Okosun
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
3-4-3
53
Кристенсен
4
2
3
29
Фрекьяер-Йенсен
23
6
11
Сабби
4
8
11
Жебали
3-3-1-4
5
Теланнер
3
Нильсен
5
4
Гранли
6
Феррейра
2
Паллесен
8
Фоссум
35
Ринне
7
Куск
9
ван Верт
25
Андерсен
29
Фрекьяер-Йенсен
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
29
Фрекьяер-Йенсен
23
11
Опондо
11
Опондо
23
8
10
10
8
11
Сабби
26
26
11
Сабби
5
Теланнер
22
Прица
22
Прица
5
Теланнер
9
ван Верт
23
Нкада
23
Нкада
9
ван Верт
4
Гранли
2
Росс
2
Росс
4
Гранли
7
Куск
10
Берстинг
10
Берстинг
7
Куск
Остались в запасе
Оденсе
Ольборг
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Остались в запасе
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Оденсе - Ольборг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
Все
Оденсе
Ольборг
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+