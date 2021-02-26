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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Ботафого
Сеара - Ботафого: обзор матча 26 февраля 2021
Сеара
26.02.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Ботафого
17'
П. Наресси
90+4'
S. Mineiro
57'
М. Баби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Ботафого
ГОЛ! 2:1!
S. Mineiro
90'
+4
90'
+1
Замена
А. Лекарос
️️️️
Л. Отавио
Замена
W. Oliveira
️️️️
Вина
84'
Вторая желтая
Клаус
83'
83'
Замена
D. Machado dos Santos Araujo
️️️️
Варлей
76'
Замена
W. Lessa
️️️️
Кайке
76'
Замена
Р. Наварро
️️️️
М. Баби
Замена
️️️️
Лима
75'
Желтая карточка
П. Наресси
65'
Замена
S. Mineiro
️️️️
Л. Чу
60'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Баби
Желтая карточка
Клаус
56'
Желтая карточка
G. Lacerda
44'
ГОЛ! 1:0!
П. Наресси
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
70
Kelvyn
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
30
Кайке
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
97
Enio
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Ботафого
42
Эндрю
ВР
12
Сауло
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
35
Wendel Lessa
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
1-2-3-4
4
Клаус
6
Наресси
35
Шарлес
7
Чу
29
Вина
45
Лима
70
9
Визеу
1
15
4-2-4
4
Беневенуто
22
Кевин
2
Варлей
16
Уго
5
Отавио
30
Кайке
97
29
43
17
Баби
7
Чу
11
11
7
Чу
29
Вина
55
55
29
Вина
17
Баби
9
Наварро
9
Наварро
17
Баби
5
Отавио
24
Лекарос
24
Лекарос
5
Отавио
30
Кайке
35
35
30
Кайке
2
Варлей
18
18
2
Варлей
Остались в запасе
Сеара
Ботафого
29
Витор Жакаре
ЛВ
14
Alyson
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
42
Эндрю
ВР
12
Сауло
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
29
Витор Жакаре
ЛВ
14
Alyson
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Остались в запасе
42
Эндрю
ВР
12
Сауло
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Сеара - Ботафого
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
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