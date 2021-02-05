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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Коритиба
Форталеза - Коритиба: обзор матча 05 февраля 2021
Форталеза
05.02.2021, пятница, 00:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
3 : 1
Завершен
Коритиба
43'
Н. Силва (АГ)
44'
Давид
84'
В. Паулиста
27'
R. Oliveira
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Коритиба
Пенальти не реализован!
В. Паулиста
90'
+8
90'
+6
Вторая желтая
W.
Пенальти не реализован!
В. Паулиста
90'
+4
90'
+3
Вторая желтая
R.
Желтая карточка
Фелипе
89'
89'
Желтая карточка
M. Sarrafiore
88'
Желтая карточка
R.
84'
Желтая карточка
W.
ГОЛ! 3:1!
В. Паулиста
Пас отдал
Тинга
84'
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
L. Henrique
83'
Замена
Тинга
️️️️
G. Dias
83'
Замена
Вандерсон
️️️️
J. Quintero
83'
82'
Желтая карточка
R.
Желтая карточка
Паулао
78'
75'
Замена
М. Буэно
️️️️
M. Galdezani
75'
Замена
M. Sarrafiore
️️️️
Н. Силва
Замена
C.
️️️️
Давид
74'
56'
Замена
L. Henrique
️️️️
Y. Sasse
46'
Желтая карточка
O.
45'
+1
Замена
Н. Фогаса
️️️️
E. Cerutti
ГОЛ! 2:1!
Давид
Пас отдал
L. Henrique
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Силва
43'
27'
ГОЛ! 0:1!
R. Oliveira
Пас отдал
У. Моура
Замена
I. Torres
️️️️
O.
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Жуниньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
6
Натан Силва
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
27
Маттеус
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
14
Nathan Otavio
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
7
Rafinha
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
8
Рональд
ОП
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
10
Éderson
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
5
Уго Моура
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
77
Osman
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
4-3-1-2
27
13
4
Паулао
26
Мело
2
8
Жуниньо
15
Фелипе
11
7
Давид
9
Паулиста
88
1-1-2-5
6
Силва
2
Натанаэл
27
Маттеус
31
44
9
7
7
20
2
4
Вандерсон
4
Вандерсон
2
11
77
77
11
7
Давид
6
6
7
Давид
13
2
Тинга
2
Тинга
13
88
32
32
88
20
8
Буэно
8
Буэно
20
31
28
28
31
6
Силва
30
30
6
Силва
7
9
Фогаса
9
Фогаса
7
Остались в запасе
Форталеза
Коритиба
10
Éderson
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
8
Рональд
ОП
9
Bergson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
77
Osman
ЦФ
5
Уго Моура
ОП
70
Brayan Lucumí
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
10
Éderson
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
8
Рональд
ОП
9
Bergson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
8
Derley
ЦП
Остались в запасе
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
77
Osman
ЦФ
5
Уго Моура
ОП
70
Brayan Lucumí
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Форталеза - Коритиба
2
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
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