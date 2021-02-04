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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Флуминенсе
Баия - Флуминенсе: обзор матча 04 февраля 2021
Баия
04.02.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
33'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Флуминенсе
90'
+2
Замена
Андре
️️️️
Мартинелли
81'
Замена
H.
️️️️
N.
81'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
L.
Замена
Z.
️️️️
Ж. Педро
80'
Замена
G. Novaes
️️️️
R.
72'
Замена
R.
️️️️
J. Pablo Ramírez
61'
59'
Замена
К. Паулиста
️️️️
F.
59'
Замена
М. Араухо
️️️️
Л. Энрике
Замена
F.
️️️️
Даниэл
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Л. Энрике
Пас отдал
N.
Желтая карточка
Ж. Капишаба
30'
17'
Желтая карточка
Нино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
40
Грегоре
ОП
94
Даниэл
АП
9
Жилберто
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
72
Everson
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Андре
ОП
50
Юри
ОП
15
Микель Араухо
АП
22
Muriel
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
2-1-2-5
29
Капишаба
18
Педро
40
Грегоре
11
Андраде
94
Даниэл
14
10
16
28
33
4-1-1-5
2
Калегари
4
Кларо
6
Эжидио
33
Нино
8
Мартинелли
11
Энрике
1
9
11
10
88
16
39
39
16
18
Педро
2
2
18
Педро
94
Даниэл
70
70
94
Даниэл
10
29
29
10
9
38
Паулиста
38
Паулиста
9
8
Мартинелли
7
Андре
7
Андре
8
Мартинелли
11
Энрике
15
Араухо
15
Араухо
11
Энрике
10
25
25
10
11
9
Кеннеди
9
Кеннеди
11
Остались в запасе
Баия
Флуминенсе
95
Matheus Teixeira
ЦФ
18
Жуниньо
ЦЗ
72
Everson
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
77
Алессон
ЛВ
30
Marco Antonio
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
22
Muriel
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
95
Matheus Teixeira
ЦФ
18
Жуниньо
ЦЗ
72
Everson
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
77
Алессон
ЛВ
30
Marco Antonio
ЦФ
Остались в запасе
22
Muriel
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Баия - Флуминенсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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Флуминенсе
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
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