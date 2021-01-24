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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Палмейрас
Сеара - Палмейрас: обзор матча 24 января 2021
Сеара
24.01.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Палмейрас
29'
Вина (П)
31'
Г. Верон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Палмейрас
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Вина
90'
Замена
W. Oliveira
️️️️
F.
90'
85'
Желтая карточка
Л. Эстевес
84'
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
S. Mineiro
️️️️
Клебер
77'
74'
Замена
Ф. Мело
️️️️
П. де Паула
74'
Замена
️️️️
Г. Силва
68'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
Г. Верон
Замена
Шарлес
️️️️
Л. Чу
59'
Желтая карточка
Л. Чу
57'
49'
Желтая карточка
E. Santos
45'
+1
Желтая карточка
А. Эмпереур
31'
ГОЛ! 1:1!
Г. Верон
Пас отдал
Л. Лима
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Вина
29'
27'
Желтая карточка
П. де Паула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
1
Richard
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Палмейрас
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
12
Патрик де Паула
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
42
Jailson
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
1
Fernando Prass
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
35
Педро Бикальо
ОП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
3-1-2-4
91
Пачеко
6
Отавио
2
Хавьер
88
Собрал
7
Чу
29
Вина
1
9
Клебер
19
3
4-1-3-3
12
Майке
6
Лима
33
Эмпереур
15
Гомес
12
де Паула
77
Лопес
10
Скарпа
27
Верон
11
Силва
20
42
19
55
55
19
7
Чу
35
Шарлес
35
Шарлес
7
Чу
9
Клебер
11
11
9
Клебер
29
Вина
9
Визеу
9
Визеу
29
Вина
27
Верон
16
Эстевес
16
Эстевес
27
Верон
12
де Паула
30
Мело
30
Мело
12
де Паула
Остались в запасе
Сеара
Палмейрас
1
Fernando Prass
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
14
Alyson
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
13
Renan
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
35
Педро Бикальо
ОП
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
1
Fernando Prass
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
14
Alyson
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Остались в запасе
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
13
Renan
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
35
Педро Бикальо
ОП
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Сеара - Палмейрас
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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