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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго: обзор матча 24 января 2021
Атлетико Паранаэнсе
24.01.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Фламенго
25'
Абнер
83'
Р. Кайзер
34'
Г. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
86'
Замена
Микаэл
️️️️
Витиньо
84'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
ГОЛ! 2:1!
Р. Кайзер
83'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
Ричард
81'
Замена
Келлвен
️️️️
J.
81'
80'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Д. Де Арраскаэта
Замена
J. Alvarado
️️️️
Кристиан
78'
Замена
J.
️️️️
F. Canesin
77'
72'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
72'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Э. Рибейро
Желтая карточка
Никао
69'
Замена
Витиньо
️️️️
К. Эдуардо
64'
34'
ГОЛ! 1:1!
Г. Энрике
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
Желтая карточка
J.
27'
ГОЛ! 1:0!
Абнер
Пас отдал
Никао
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
11
Никао
АП
2
Jonathan
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
10
Jadson
ЦП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
9
Walter
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-1-2-1-2
23
Сантос
16
Абнер
44
Хелено
5
Энрике
25
Ричард
18
Кристиан
55
11
Никао
79
Кайзер
2
3-1-3-2-1
1
Соуза
22
Исла
13
Энрике
16
Луис
15
Арао
10
Рибейро
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
10
Диего
11
Витиньо
9
Барбоза
96
Эдуардо
28
Витиньо
28
Витиньо
96
Эдуардо
2
12
Келлвен
12
Келлвен
2
25
Ричард
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
25
Ричард
18
Кристиан
15
15
18
Кристиан
55
10
10
55
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
10
Рибейро
6
Виларди
6
Виларди
10
Рибейро
11
Витиньо
30
Микаэл
30
Микаэл
11
Витиньо
10
Де Арраскаэта
9
Муньис
9
Муньис
10
Де Арраскаэта
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
13
Жандрей
ВР
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
16
Bruno Leite
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
9
Walter
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
23
Сезар
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
16
Bruno Leite
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
9
Walter
ЦФ
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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