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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Спорт Ресифи
Сеара - Спорт Ресифи: обзор матча 09 ноября 2020
Сеара
09.11.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 20 тур
0 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Спорт Ресифи
Замена
R.
️️️️
F.
79'
73'
Замена
Бруниньо
️️️️
J. Gomez
73'
Замена
M. AraÃºjo
️️️️
E.
70'
Желтая карточка
Л. Полли
67'
Замена
R. Thyere
️️️️
Чико
62'
Замена
R. Henrique
️️️️
R.
Замена
Лима
️️️️
Шарлес
60'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Клебер
60'
57'
Желтая карточка
R.
Замена
S. Mineiro
️️️️
П. Наресси
46'
26'
Желтая карточка
Сандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
6
Сандер
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Чико
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
20
Ricardinho
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
45
Лима
ПВ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
1
Richard
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
37
Бруниньо
АП
87
Микаэл
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2-3-1-5
4
Клаус
2
Хавьер
6
Наресси
35
Шарлес
88
Собрал
7
Чу
14
1
9
Клебер
10
3
3-3-4
27
Полли
2
Майдана
34
Адриэлсон
6
Сандер
4
Чико
12
10
2
11
26
20
6
Наресси
11
11
6
Наресси
10
8
8
10
35
Шарлес
45
Лима
45
Лима
35
Шарлес
35
Шарлес
91
91
35
Шарлес
9
Клебер
9
Визеу
9
Визеу
9
Клебер
20
5
5
20
2
8
8
2
11
37
Бруниньо
37
Бруниньо
11
4
Чико
15
15
4
Чико
Остались в запасе
Сеара
Спорт Ресифи
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
87
Микаэл
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
1
Маилсон
ВР
Остались в запасе
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Остались в запасе
87
Микаэл
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
1
Маилсон
ВР
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Сеара - Спорт Ресифи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
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